INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kostrad dan Mitos Lahirnya Gatot Kaca, Otot Kawat Tulang Besi

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |05:03 WIB
Kostrad dan Mitos Lahirnya Gatot Kaca, Otot Kawat Tulang Besi
Pasukan Tengkorak Kostrad (Foto: militer.id)
JAKARTA - Hari lahirnya Kostrad /Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat) telah diresmikan Cadangan Umum Angkatan Darat (Caduad) ditetapkan pada 6 Maret 1961.

Mayjen TNI Soeharto menjadi Panglima Korra I Caduad. Sementara Brigjen TNI Ahmad Wiranata Kusuma dipercaya sebagai kepala stafnya.

Dikutip dari Sindonews, personel Korra I Caduad diambil dari Kodam-Kodam, dari pendidikan dasar masing-masing kecabangan. Korra I/Caduad pun mempunyai kekuatan I Divisi Inf dengan memiliki pasukan inti 1 Brigade Para, satuan Banpur dan satuan Banmin.

Usai Irian Barat berhasil masuk wilayah NKRI, maka operasi kemudian dilanjutkan dengan Operasi 'Wisnu Murti' yaitu operasi lanjutan sebagai langkah konsolidasi yang bersifat Binter dan Operasi Linud yang sifatnya tempur.

Kostrad Identik dengan Gatot Kaca

Kelahiran Kostrad identik dengan mitos lahirnya Gatot Kaca dalam cerita pewayangan. Pada awal lahirnya, Kostrad sudah diberi kepercayaan melaksanakan tugas Operasi dengan sukses di Irian Barat.

Hal tersebut merupakan suatu gemblengan pengalaman seperti gemblengan Gatot Kaca yang digodog dalam kawah Candradimuka yang akhirnya keluar menjadi ksatria yang gagah berani, memiliki otot kawat tulang besi, pilih tanding disegani lawan maupun kawan.

