HOME NEWS NASIONAL

Sosok The Smiling General, Satu-satunya Jenderal TNI yang 8 Kali Jadi Panglima

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |06:08 WIB
Sosok The Smiling General, Satu-satunya Jenderal TNI yang 8 Kali Jadi Panglima
Soeharto dan Soekarno (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Soeharto, bukan hanya mantan presiden yang berkuasa di Indonesia selama 32 tahun. Ia merupakan satu-satunya Jenderal TNI yang pernah menduduki delapan jabatan panglima.

Melansir Sindonews, sebelum menjadi presiden, pria kelahiran lahir di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta pada 8 Juni 1921 merupakan pemimpin militer pada masa pendudukan Jepang dan Belanda dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal.

Bahkan, Soeharto mendapat julukan di dunia internasional sebagai "The Smiling General" atau Jenderal yang Tersenyum. Julukan itu disematkan karena raut wajah Soeharto yang selalu tersenyum di setiap acara resmi kenegaraan.

Berikut 8 jabatan panglima yang pernah diduduki Soeharto:

1. Panglima Tentara Teritorium IV Diponogoro (1956)

Soeharto merupakan pimpinan Brigade X berpangkat Letnan Kolonel yang berperan melakukan Serangan Umum 1 Maret 1949 dan berhasil menduduki Kota Yogyakarta selama enam jam.

Empat tahun kemudian, Soeharto dipindahtugaskan ke Markas Divisi sebagai Komandan Resimen Infenteri 15. Pada 3 Juni 1956, Soeharrto diangkat menjadi Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium IV Diponegoro di Semarang.

Dari Kepala Staf, di tahun yang sama dia diangkat menjadi pejabat Panglima Tentara dan Teritorium IV Diponegoro. Pangkat Soeharto dinaikkan menjadi kolonel pada 1 Januari 1957.

      
Topik Artikel :
Kisah Soeharto Soeharto TNI
