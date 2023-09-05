Advertisement
HOME NEWS JATIM

Tak Kunjung Pulang, Kakek Ditemukan Tewas di Taman Adipura Sumenep

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |01:04 WIB
Tak Kunjung Pulang, Kakek Ditemukan Tewas di Taman Adipura Sumenep
Tak kunjung pulang, kakek ditemukan tewas di Taman Adipura Sumenep. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

SUMENEP - Seorang kakek berusia 78 tahun ditemukan tewas di dalam Pos Taman Adipura, Desa Pajagalan, Sumenep, Madura, Senin (4/9/2023).

Identitas kakek tersebut diketahui bernama Moh Anwar (78) asal jalan Merpati, Desa Pajagalan, Sumenep, Madura.

Saat ditemukan korban memakai baju warna merah dan di sebelahnya ada sepeda pancal milik korban.

Kasi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti menjelaskan kejadian bermula pada Sabtu (2/9/2023) sekitar pukul 20.00 WIB korban meninggalkan rumah dengan membawa sepeda pancal.

Lantaran tidak kunjung kembali ke rumah, anak menantu korban mencarinya di sekitar kota, tapi tidak ditemukan.

"Kemudian keluarga korban mendengar kabar bahwa telah diketemukan mayat di sekitar area Taman Adipura. Pihak keluarga mendatangi RSUD Dr Moh.Anwar Sumenep dan benar saja mayat yang ditemukan tersebut merupakan orang tuanya," ujar Widi, Senin (4/9/2023).

Topik Artikel :
Sumenep Kakek Tewas tewas Mayat
