Nenek Rohaya Meninggal Dunia, Berikut Kisah Dirinya Cari Suami Takut Main ke Rumah Janda

OKU - Biduk rumah tangga pasangan nenek Rohaya (77) dan Selamet Riyadi (22) selalu menjadi sorotan lantaran usia pasangan tersebut terpaut 55 tahun.

Meski demikian, di mata keduanya usia hanyalah angka. Keduanya bahagia dan membuktikannya sampai nenek Rohaya meninggal dunia.

Dalam video pernikahannya yang viral di media sosial (medsos) itu, tampak kebahagiaan terpancar dari wajah keduanya. Bahkan para warga dan Ketua RT turut menghadiri pernikahan nenek Rohaya dan Selamet.

Rohaya dan Selamet sah menjadi suami istri pada Minggu, 4 Juli 2017 lalu. Saat itu, Selamet masih berusia 16 tahun, sementara Rohaya 71 tahun.

Istri kepala dusun pada tahun 2017 lalu, Widiya Wati, sempat menceritakan bagaimana Selamet dan Rohaya sering saling cemburu.

"Waktu itu pernah Selamet ini main ke rumah saya sampai pukul 23.30 WIB, ya sekadar cerita-cerita sama Bapak (Kadus dan Ketua RT). Dikira Bu Rohaya itu, Selamet main ke rumah salah seorang janda di kampung," katanya, Senin 10 Juli 2017.

Sementara itu, Selamet mengaku pernah mengunci Rohaya dalam kamar. Namun ia memastikan tidak terlalu lama mengunci istrinya di dalam lantaran khawatir Rohaya akan bertemu dengan laki-laki lain.

"Ya, dikunci itu karena takut ada laki-laki lain masuk ke rumah pas aku belanja beli mi sama rokok. Tapi pas aku udah pulang, dibuka lagi," kata Selamet malu-malu saat baru menikah.