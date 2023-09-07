Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Nenek Rohaya Meninggal Dunia, Berikut Kisah Dirinya Cari Suami Takut Main ke Rumah Janda

Alvin Alhafiz , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |14:10 WIB
Nenek Rohaya Meninggal Dunia, Berikut Kisah Dirinya Cari Suami Takut Main ke Rumah Janda
Nenek Rohaya dan Selamet (Foto: Antara)
A
A
A

 

OKU - Biduk rumah tangga pasangan nenek Rohaya (77) dan Selamet Riyadi (22) selalu menjadi sorotan lantaran usia pasangan tersebut terpaut 55 tahun.

Meski demikian, di mata keduanya usia hanyalah angka. Keduanya bahagia dan membuktikannya sampai nenek Rohaya meninggal dunia.

Dalam video pernikahannya yang viral di media sosial (medsos) itu, tampak kebahagiaan terpancar dari wajah keduanya. Bahkan para warga dan Ketua RT turut menghadiri pernikahan nenek Rohaya dan Selamet.

Rohaya dan Selamet sah menjadi suami istri pada Minggu, 4 Juli 2017 lalu. Saat itu, Selamet masih berusia 16 tahun, sementara Rohaya 71 tahun.

Istri kepala dusun pada tahun 2017 lalu, Widiya Wati, sempat menceritakan bagaimana Selamet dan Rohaya sering saling cemburu.

"Waktu itu pernah Selamet ini main ke rumah saya sampai pukul 23.30 WIB, ya sekadar cerita-cerita sama Bapak (Kadus dan Ketua RT). Dikira Bu Rohaya itu, Selamet main ke rumah salah seorang janda di kampung," katanya, Senin 10 Juli 2017.

Sementara itu, Selamet mengaku pernah mengunci Rohaya dalam kamar. Namun ia memastikan tidak terlalu lama mengunci istrinya di dalam lantaran khawatir Rohaya akan bertemu dengan laki-laki lain.

"Ya, dikunci itu karena takut ada laki-laki lain masuk ke rumah pas aku belanja beli mi sama rokok. Tapi pas aku udah pulang, dibuka lagi," kata Selamet malu-malu saat baru menikah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190057/viral-cU73_large.jpg
Resbob di-DO dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Buntut Hina Persib dan Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190039/resbob-NvW0_large.jpg
Youtuber Resbob Ditangkap Terkait Dugaan Hina Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189318/viral-ZcxN_large.jpg
Viral Pejabat Pemkot Tangsel Bikin Acara di Bandung, Sekda: Kegiatan Leadership!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188694/viral-SrH4_large.jpg
Pergi Umrah saat Bencana, Bupati Aceh Selatan: Saya Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188594/viral-Kr5k_large.jpg
Kemendagri Selidiki Dana Umrah yang Dipakai Bupati Aceh Selatan saat Banjir Bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188538/pemerintah-NW7S_large.jpg
Pergi Umrah Saat Bencana, Bima Arya: Tindakan Bupati Aceh Selatan Fatal, Berpotensi Dicopot!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement