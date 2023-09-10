Rem Blong, Truk Pupuk Tabrak Rumah Warga hingga Hancur

BANDARLAMPUNG - Diduga mengalami rem blong, sebuah Truk Hino warna hijau bernomor polisi B 9819 UYX menabrak rumah warga di Jalan Ir Sutami, Kelurahan Way Laga, Kecamatan Panjang, Sabtu (9/9/2023).

Berdasarkan video yang diterima MNC Portal, terlihat mobil truk hijau terguling usai menabrak rumah warga. Tampak, rumah tersebut mengalami kerusakan parah akibat insiden kecelakaan tersebut.

Saat dikonfirmasi, sopir kendaraan truk, Dedi (40) mengatakan, truk itu membawa muatan pupuk seberat 30 ton. Saat itu, dia beriringan dengan tiga truk dari Gresik menuju Gunung Batin, Lampung Tengah.

Kemudian, sesampainya di turunan Jalan Ir Sutami, Bandarlampung, truk yang dikemudikannya mengalami rem blong. "Rem itu blong dari atas pas turunan, mau banting stir ke kanan posisi lagi rame mobil pada berhenti, jadi saya banting stir ke kiri," ujar Dedi.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan tersebut. Namun, dua warga mengalami luka ringan akibat terkena serpihan bangunan.

Sementara Kanit Gakkum Satlantas Polresta Bandarlampung Ipda Gunawan saat dikonfirmasi membenarkan insiden kecelakaan tersebut.

Menurut Gunawan, paska kejadian petugas langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). "Benar, anggota sudah olah TKP dan meminta keterangan saksi di lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun ada dua warga luka," pungkasnya.

(Arief Setyadi )