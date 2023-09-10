Viral Video Kawin Tangkap di Sumba Barat Daya, Sejumlah Pihak Ditangkap

Sejumlah pihak diamankan terkait kawin tangkap di Sumba Barat Daya (Foto: Dion Umbu)

SUMBA BARAT DAYA - Viralnya video kawin tangkap yang terjadi di Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat ditindaklanjuti dengan cepat oleh polres setempat. Tim gabungan berhasil amankan sejumlah pihak yang terlibat.

Tim Gabungan Polres Sumba Barat Daya dan Polsek Wewewa Barat berhasil mengamankan sejumlah pihak yang diduga menjadi pelaku utama peristiwa penculikan atau dikenal kini dengan kawin tangkap yang terjadi Kamis 7 September 2023 siang.

Polisi tidak hanya mengamankan para terduga pelaku namun juga korban. Semuanya sempat diambil data awalnya di Polsek Wewewa Barat. Selanjutnya digeser ke Mapoolres Sumba Barat Daya guna proses hukum lebih lanjut.

Para pelaku yang terlibat bersama barang bukti diamankan polisi dari kampung Erunaga, Desa Weekura, Kecamatan Wewewa Barat.

(Arief Setyadi )