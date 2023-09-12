Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Sebut Pemilu 2024 Jadi Sejarah Demokrasi Terbesar dan Terkompleks

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |00:48 WIB
Wapres Ma'ruf Amin. (Foto: Biro Pers Setwapres)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang merupakan sejarah demokrasi terbesar dan terkompleks dalam politik Indonesia.

Diketahui Pemilu 2024 terdiri dari Pemilu Legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Secara bersamaan juga akan dilaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode 2024-2029.

 BACA JUGA:

“Bangsa Indonesia akan menorehkan tinta sejarah proses demokrasi melalui penyelenggaraan Pemilu 2024 secara serentak, termasuk Pilkada pada bulan November 2024. Momentum ini akan menjadi yang terbesar dan terkompleks dalam histori politik Indonesia,” ungkap Wapres dalam sambutannya saat menghadiri acara di The Sultan Hotel Jakarta, Senin (11/9/2023) malam.

Pada kesempatan itu, Wapres berpesan kepada partai politik untuk selalu membawa kesejukan menjelang pemilu.

BACA JUGA:

Maruf Amin Wanti-wanti Cebong dan Kampret di Pemilu 2024: Harus Diantisipasi 

“Seluruh tahapan menuju pemilu, hendaknya senantiasa dilakukan dalam situasi yang damai, sehingga masyarakat dapat menyaksikan dan menikmati proses demokrasi yang menyenangkan dan berbalut persatuan nasional,” ucapnya.

Wapres pun meyakini penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di pusat dan daerah, terus bekerja keras menyelesaikan setiap tahapan pemilu, baik pemilihan presiden, legislatif, maupun pilkada.

Halaman:
1 2
      
