HOME NEWS NASIONAL

Kisah Meluasnya Ajaran Mo limo Sekte Bhairawa Tantra Usai Keruntuhan Majapahit

Solichan Arif , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |05:08 WIB
Kisah Meluasnya Ajaran Mo limo Sekte Bhairawa Tantra Usai Keruntuhan Majapahit
Sekte keyakinan yang dipengaruhi sinkretisasi Syiwa-Budha meluas usai keruntuhan Majapahit. (Foto: Ilustrasi/Dok Ist)
A
A
A

KERAJAAN Majapahit terus mengalami kemunduran kehidupan sosial dan politik pasca-meletusnya Perang Paregreg (1404-1406). Namun di tengah itu, sekte keyakinan yang dipengaruhi sinkretisasi Syiwa-Buddha justru meluas di masyarakat.

Salah satunya sekte Sakhta dan Bhairawa Tantra yang memiliki ajaran Yoga Tantra. Ajaran Yoga Tantra melahirkan falsafah Lingga Yoni yang disimbolkan sebagai alat kelamin laki-laki dan perempuan.

Bentuk dua kelamin yang ditafsirkan sebagai kesuburan atau penciptaan itu dimanifestasikan secara vulgar ke dalam arca atau prasasti. Jelang keruntuhan Kerajaan Majapahit, Yoga Tantra berkembang luas di kawasan pedalaman dan pesisir.

“Salah satu upacara Yoga Tantra yang lazim dilakukan masyarakat dewasa itu adalah upacara Pancamakara atau Ma lima (Mo limo),” demikian dikutip dari buku ‘Atlas Wali Songo’ (2016).

Berdasarkan catatan seorang muslim Cina yang mengikuti perjalanan ketujuh Cheng Ho ke Jawa (1431-1433 M), ada tiga golongan penduduk di Jawa. Golongan pertama adalah penduduk Islam dari barat yang telah menjadi penduduk setempat. Mereka memiliki tradisi berpakaian secara bersih dan pantas.

Golongan kedua adalah orang-orang China yang kabur dari negerinya dan menetap di Jawa. Sebagian besar dari mereka hijrah sebagai muslim. Mereka juga memperlihatkan cara berpakaian yang baik, termasuk makanan yang dikonsumsi.

“Sedangkan golongan ketiga adalah penduduk asli yang sangat jorok dan hampir tidak berpakaian. Rambut mereka tidak disisir, kaki telanjang dan mereka sangat memuja roh”.

Dalam upacara Pancamakara atau Ma lima atau 5 M, para penganut Yoga Tantra mengenal lima unsur ritual, yakni Mamsha (daging), Matsya (ikan), Madya (minuman keras), Maithuna (bersetubuh), dan Mudhra (bersemadhi).

Laki-laki dan perempuan melangsungkan ritual dengan membentuk lingkaran yang di tengahnya tersedia makanan dengan lauk pauk daging, ikan dan minuman keras.

Semua laki-laki dan perempuan itu dalam keadaan telanjang. Ritual dimulai dengan ramai-ramai menyantap makanan sekaligus menenggak minuman keras hingga mabuk.

Kemudian setelah itu mereka bersetubuh bareng-bareng atau semacam orgy seks. “Setelah semua nafsu perut dan nafsu syahwat terlampiaskan, mereka kemudian melakukan semacam semadhi (Mudra)”.

