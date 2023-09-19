Advertisement
HOME NEWS NEWS

Sebulan Lebih Alami Krisis, Partai Perindo Kirim Bantuan Air Bersihuntuk Warga Kalideres

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |19:01 WIB
Sebulan Lebih Alami Krisis, Partai Perindo Kirim Bantuan Air Bersihuntuk Warga Kalideres
JAKARTA - Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu kembali melaksanakan aksi nyata untuk masyarakat.

Kali ini, Partai Perindo membagikan air bersih kepada warga di Jalan Utan Jati, RT006 dan RT007, RW011, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (19/9/2023).

Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 9 Jakarta Barat, Dian Mirza mengatakan, pemberian air bersih ini dilakukan lantaran sudah sebulan lebih warga di dua RT tersebut mengalami kekeringan. Meski air sudah mulai mengalir di sejumlah rumah warga sejak beberapa hari lalu, namun kualitas airnya masih sangat buruk.

"Hari ini kami dari Partai Perindo tergerak untuk ikut meringankan beban yang dialami warga warga di Pegadungan Kalideres khususnya di RT 6-7 RW 11, dengan membagikan air bersih layak konsumsi," kata Dian kepada wartawan, Selasa (19/9/2023).

      
Topik Artikel :
Perindo Partai Perindo
