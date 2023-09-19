Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Panda Raksasa yang Tinggal di Kebun Binatang Terancam Jet Lag jika Jam Tubuh Tidak Sesuai dengan Lingkungan

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |18:35 WIB
Panda Raksasa yang Tinggal di Kebun Binatang Terancam <i>Jet Lag</i> jika Jam Tubuh Tidak Sesuai dengan Lingkungan
Panda raksasa yang hidup di kebun binatang bisa mengalami jet lag (Foto: CFOTO/Future Publishing)
LONDON – Para ilmuwan mengatakan panda raksasa yang hidup di penangkaran bisa menderita “jet lag” jika jam tubuh mereka tidak sesuai dengan lingkungannya.

Menurut sebuah studi baru yang diterbitkan pada Senin (18/9/2023) di jurnal Frontiers in Psychology, hal ini bisa berdampak signifikan pada kesejahteraan dan perilaku spesies yang terancam punah.

Seperti semua hewan, panda memiliki jam sirkadian – jam internal tubuh yang berjalan dalam siklus sekitar 24 jam – dan diatur oleh isyarat dari lingkungannya. Namun masalah muncul ketika isyarat yang mereka terima di penangkaran tidak sesuai dengan lingkungan alami mereka, demikian temuan studi tersebut.

Hal ini bisa menjadi sangat penting mengingat kesejahteraan hewan di penangkaran, yang banyak di antaranya berisiko tinggi mengalami kepunahan di alam liar. Termasuk panda raksasa.

“Hewan, termasuk manusia, telah mengembangkan ritme untuk menyinkronkan lingkungan internal mereka dengan lingkungan eksternal,” kata penulis utama studi Kristine Gandia, seorang mahasiswa PhD di Universitas Stirling di Skotlandia, dalam rilis beritanya, dikutip CNN.

“Ketika jam internal tidak sinkron dengan isyarat eksternal seperti cahaya dan suhu, hewan akan mengalami dampak buruk. Pada manusia, hal ini dapat berkisar dari jet lag hingga masalah metabolisme dan gangguan afektif musiman,” lanjutnya.

      
Telusuri berita news lainnya
