HOME NEWS NUSANTARA

Job Fair Jatim 2023, Gubernur Khofifah: Jadi Salah Satu Upaya Turunkan TPT

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |21:56 WIB
Job Fair Jatim 2023, Gubernur Khofifah: Jadi Salah Satu Upaya Turunkan TPT
Gubernur Khofifah membuka secara langsung Job Fair Jatim 2023. (Foto: dok Pemprov Jatim)
A
A
A

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka secara langsung job fair dalam rangka hari jadi ke-78 Provinsi Jatim di Galaxy Mall Surabaya, Selasa (19/9).

Job fair yang digelar oleh Pemprov Jatim melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini dilaksanakan mulai 19-20 September 2023. Antusiasme masyarakat juga terlihat dari banyaknya ribuan pelamar kerja yang mengikuti secara langsung.

Di samping itu, job fair kali ini juga bisa diikuti secara online dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat selama dua hari, yaitu mulai 19-20 September 2023.

Job fair yang berlangsung secara offline dan online ini menyediakan 521 jabatan dan 3.953 lowongan kerja bagi masyarakat dari 75 perusahaan. Di mana, empat perusahaan di antaranya menyediakan lowongan kerja bagi penyandang disabilitas.

Dengan mengangkat tema 'Merdeka Berkarir, Mendukung Fleksibilitas Pasar Kerja Secara Inklusif di Jawa Timur', job fair ini diharapkan menjadi wadah masyarakat agar bebas memilih profesi dan mengakses peluang kerja sesuai minat, bakat, kreativitas, kesempatan yang ada. Apalagi job fair ini juga memberikan akses peluang kerja kepada pekerja difabel.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan, gelaran job fair menjadi salah satu upaya nyata guna menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur. Sebagai informasi, TPT Jatim per Februari 2023 sebesar 4,33 persen.

      
