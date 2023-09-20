Kisah Presiden Vladimir Putin Pernah Jadi Sopir Taksi

JAKARTA - Kisah Presiden Vladimir Putin pernah jadi sopir taksi tentu sangat menarik untuk diulas. Orang nomor satu di Rusia ini sebelumnya dikenal sebagai seorang pegawai badan intelijen Uni Soviet, perdana menteri, hingga seorang ketua partai.

Namun, siapa sangka jika sekitar tiga dekade yang lalu Presiden Rusia terlama ini pernah mengalami masa-masa sulit. Bahkan ia mengakui jika dirinya harus menjadi supir taksi demi uang tambahan.

Kisah Presiden Vladimir Putin pernah jadi sopir taksi diceritakan dalam sebuah film dokumenter Rusia. Semuanya bermula pada 1991. Di mana pada tahun itu Uni Soviet runtuh dan kondisi perekonomian di negara tersebut menjadi carut marut.

“Terkadang saya harus mencari uang tambahan dengan mobil, sebagai sopir taksi. Sejujurnya tidak menyenangkan untuk membicarakannya, tapi sayangnya itulah yang terjadi,” kata Putin dilansir dari The Independent, Selasa (19/9/2023).

Presiden Vladimir Putin tidak melanjutkan lebih rinci mengenai kapan dan di mana ia menjadi sopir taksi di tahun 1990-an tersebut. Namun, dalam film dokumenter tahun 2018 Putin berbagi cerita yang lainnya.