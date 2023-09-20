Truk Pengangkut Kayu Terjun ke Jurang, Sopir Tewas Mengenaskan

GROBOGAN - Sebuah truk pengangkut kayu yang disewa Perhutani terjebur jurang sedalam 50 meter. Tak hanya itu, truk yang dikendarai Suwito (44) nopol K 9764 RP ini juga terguling hingga 12 kali. Akibatnya supir truk tersebut tewas usai dilakukan perawatan di rumah sakit.

Kapolsek Toroh, AKP Saptono Widyo menjelaskan, kejadian truk terguling ke jurang 50 meter tersebut terjadi di kawasan hutan wilayah Desa Kenteng, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian, korban warga Kecamatan Toroh itu tercatat menderita luka serius.

"Kejadian kemarin sore dilaporkan pukul 16.30. TKP masuk kawasan hutan petak 154 a, RPH Saren, BKPH Kuncen, KPH Gundih," terang Kapolsek Toroh AKP Saptono Widyo, dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (20/9/2023).

Lebih lanjut AKP Saptono menjelaskan, sebelum kecelakaan maut itu terjadi, korban beserta rekannya beraktivitas mengangkut kayu. Kayu hasil tebangan Perhutani KPH Gundih rencananya akan diangkut pada siang sekitar pukul 13.00.

Sebelum kejadian truk terjebur, korban diketahui sempat beristirahat hingga kemudian memulai pekerjaannya kembali.

"Namun saat hendak memarkir, dimungkinkan karena kurang konsentrasi, truk terjun ke jurang sedalam 50 meter. Truk itu terguling-guling sampai 12 kali," papar Saptono.