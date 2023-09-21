Penuhi Harapan Lansia di Gandaria Utara, MNC Peduli Berikan Kursi Roda

JAKARTA - MNC Peduli memberikan bantuan berupa kursi roda pada lansia bernama Rosmiyati (75) di Jalan Gotong Royong II, RT 06/06, Gandarian Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (21/9/2023) siang tadi. Bantuan itu sebagai respon dari permintaan Ros yang ingin bisa kembali beraktivitas dengan lebih baik.

"Hari ini kita berikan bantuan kursi roda pada Bu Rosmiyati beliau berusia 75 tahun semoga dengan bantuan kursi roda ini beliau dapat aktivitasnya lebih baik lagi. Dari MNC Peduli memberikan dari masyarakat tuk masyarakat, kita kembalikan dan Oma yah bisa jalan-jalan lagi," ujar Bendahara Umum MNC Peduli, Stien M. Schouten di kediaman Rosmiyati, Kamis (21/9/2023).

Menurutnya, bantuan berupa kursi roda itu diberikan pada warga yang membutuhkan. Apalagi, Ros juga telah mengajukan permintaan bantuan pada MNC Peduli sehingga MNC Peduli pun mendatangi langsung kediaman Ros untuk diberikan kursi roda tersebut.

"Kami itu dalam memberikan bantuan tentunya kami melihat kebutuhan dari masyarakat, nah kita lihat Oma ini membutuhkan kursi roda, beliau mengajukan untuk permohonan yah kami berikan," tuturnya.

Dia menerangkan, MNC Peduli ke depannya tak bakal berhenti dalam membantu masyarakat sesuai kebutuhan. Terlebih, MNC Peduli memiliki program-program yang khusus pula membantu masyarakat, khususnya dari segi kesehatan.

"Program MNC Peduli cukup banyak yah, ada dari sisi kesehatan operasi bibir sumbing, ada operasi hernia, katarak, dan penyakit lainnya," jelasnya.