HOME NEWS INTERNATIONAL

Wartawan Ditangkap karena Bocorkan Dokumen Rahasia, Dianggap Membahayakan Keamanan Nasional

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |08:35 WIB
Wartawan Ditangkap karena Bocorkan Dokumen Rahasia, Dianggap Membahayakan Keamanan Nasional
Wartawan Prancis ditangkap usai bocorkan dokumen rahasia (Foto: CPJ)
A
A
A

PRANCIS – Seorang jurnalis di Prancis ditahan semalaman dan diinterogasi oleh polisi sehubungan dengan laporan pada 2021 yang menuduh bahwa intelijen Prancis digunakan oleh Mesir untuk membunuh warga sipil.

Polisi dilaporkan menggeledah rumah Ariane Lavrilleux pada 19 September lalu dan kemudian menahannya.

Pengacara Lavrilleux mengatakan dia diinterogasi sebagai bagian dari penyelidikan yang membahayakan keamanan nasional. Dia dibebaskan setelah satu malam di tahanan.

Katia Roux dari Amnesty International mengatakan dia "sangat khawatir" terhadap jurnalis tersebut pada saat penangkapannya.

“Menahan seorang jurnalis karena melakukan tugasnya, apalagi mengungkapkan informasi untuk kepentingan publik, dapat menjadi ancaman terhadap kebebasan pers dan kerahasiaan sumber,” terangnya, dikutip BBC.

Lavrilleux dilaporkan diinterogasi oleh petugas polisi dari badan intelijen Prancis - Direktorat Jenderal Keamanan Dalam Negeri, atau DGSI.

Dia ditahan karena laporannya pada 2021 yang menggunakan dokumen rahasia yang bocor untuk menuduh bahwa pihak berwenang Mesir menggunakan intelijen Prancis untuk mengebom dan membunuh penyelundup di perbatasan Mesir-Libya antara 2016 dan 2018.

Halaman:
1 2 3
      
