Ini Sosok dan Peran Anak Buah Egianus Kogoya yang Ditangkap Tim Satgas

TIMIKA - Satgas Ops Damai 2023 menangkap satu anggota KKB berinisial E.T alias L.D alias Altau (27), yang merupakan bagian dari kelompok KKB Ndugama pimpinan Egianus Kogoya di area RSUD Nabire, pada Selasa 19 September 2023 lalu.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2023, Kombes Faizal Ramadhani membenarkan, pihaknya berhasil lakukan penangkapan terhadap satu anggota KKB dari kelompok Egianus Kogoya di Nabire Papua Tengah atasnama ALTAU (27).

Berdasarkan hasil pemerikaan terhadap E.T alias L.D alias Altau (27), diperoleh keterangan bahwa ia terlibat dalam beberapa aksi penyerangan yaitu:

1. Pada tanggal 17 Maret 2019, Penyerangan terhadap Anggota TNI di Kindibam dan berhasil merampas 2 Pucuk Senpi Panjang milik TNI.

2. Pada tanggal 16 Juli 2022, Penyerangan terhadap masyarakat sipil di Kampung Nogolaid dan Kampung Yosoma Kenyam yang mengakibatkan 11 masyarakat Meninggal Dunia dan 2 Luka-luka

3. Pada tanggal 19 Juli 2022, Kontak Tembak dengan aparat keamanan di kampung Nogolaid Distrik Kenyam.

4. Pada 6 Januari 2023 terlibat aksi Penembakan/Penyerangan terhadap Pos Kotis Brimob Satgas Damai Cartenz di Koteka

5. Pada tanggal 25 Juli 2022, terlibat dalam Penghadangan Masyarakat dan Merampas HP di Jalan Poros Kenyam – Batas Batu, Distrik Kerepkuri