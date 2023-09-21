Nenek Asal Semanu Tewas Gantung Diri, Tinggalkan Sepucuk Surat di Kantong Baju

GUNUNGKIDUL - Sy (63) nenek asal Dusun Mojo, Kalurahan Dadapayu, Kapanewon Semanu, Gunungkidul, ditemukan tewas gantung diri di dalam ruang keluarga rumahnya, Kamis (21/9/2023). Perempuan ini dikabarkan meninggalkan surat wasiat.

Kapolsek Semanu AKP Pudjijono menuturkan, aksi gantung diri tersebut pertama kali diketahui pukul 06.30 WIB. Adiknya, Sp (60), mendatangi rumah Sy untuk bersih-bersih.

Setiap hari Sp memang datang ke rumah kakaknya untuk bersih-bersih karena suami kakaknya mengalami sakit struk. "Tadi pagi Sp datang ke rumah Sy agak siang," ujarnya.

Namun saat tiba di lokasi, Sp mendapati lampu listrik rumah masih menyala. Setelah itu Sp memasuki rumah dan mendapati kakanya Sy telah gantung diri dengan seutas tali tambang kayu blandar di ruang keluarga.

Sy terlihat sudah tidak bergerak dengan leher terikat seutas tali tambang warna hijau dan kuning. Sp kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT setempat dan diteruskan ke kalurahan Dadapayu.

"Informasi itu dilanjutkan ke petugas Polsek Semanu," ujar dia.

Mendapat laporan tersebut, pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian bersama petugas Puskesmas Semanu II untuk melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda - tanda penganiayaan.

"Mayat sudah dalam keadaan kaku. Sy murni meninggal karena bunuh diri," tambahnya.