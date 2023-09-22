Injak Kepala Warga saat Amankan Eksekusi Lahan, Satu Anggota Polisi Diperiksa Propam

Oknum polisi injek kepala warga di Lampung Tengah (foto: dok ist)

LAMPUNG TENGAH - Pihak kepolisian angkat bicara terkait video bentrok warga dengan polisi saat eksekusi lahan PT BSA di Kabupaten Lampung Tengah.

Kapolres Lampung Tengah, AKBP Andik Purnomo Sigit mengatakan, hal tersebut saat ini telah ditindaklanjuti oleh Polda Lampung dengan memeriksa anggota tersebut. Terkait hal itu, Kapolres Lampung Tengah Andik menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan anggotanya.

"Saya atas nama Kapolres Lampung Tengah mohon maaf atas kesalahan anggota, dalam pengamanan video viral seorang anggota menginjak kepala warga," ujar Andik kepada wartawan, Jumat (22/9/2023).

Menurut Andik, anggota tersebut saat ini masih menjalani pemeriksaan di Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Lampung.