Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Injak Kepala Warga saat Amankan Eksekusi Lahan, Satu Anggota Polisi Diperiksa Propam

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |20:08 WIB
Injak Kepala Warga saat Amankan Eksekusi Lahan, Satu Anggota Polisi Diperiksa Propam
Oknum polisi injek kepala warga di Lampung Tengah (foto: dok ist)
A
A
A

LAMPUNG TENGAH - Pihak kepolisian angkat bicara terkait video bentrok warga dengan polisi saat eksekusi lahan PT BSA di Kabupaten Lampung Tengah.

Kapolres Lampung Tengah, AKBP Andik Purnomo Sigit mengatakan, hal tersebut saat ini telah ditindaklanjuti oleh Polda Lampung dengan memeriksa anggota tersebut. Terkait hal itu, Kapolres Lampung Tengah Andik menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan anggotanya.

"Saya atas nama Kapolres Lampung Tengah mohon maaf atas kesalahan anggota, dalam pengamanan video viral seorang anggota menginjak kepala warga," ujar Andik kepada wartawan, Jumat (22/9/2023).

Menurut Andik, anggota tersebut saat ini masih menjalani pemeriksaan di Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Lampung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193951//viral-2aqN_large.jpg
Salim Dower dan DJ Donny Diteror Bom Molotov, Istana: Hari Gini Masih Ada yang Begitu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/25/3193622//calo_hajar_aswad-HqkE_large.jpg
Viral Orang Indonesia Antre Foto di Replika Hajar Aswad, Ini Fakta Sebenarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193721//viral-XVYD_large.jpg
Tangkap Pelaku Bom Molotov Rumah DJ Donny Diminta Pakai Metode Cell Dump, Apa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/25/3193626//boroburdur-Fsgj_large.jpg
Viral Fasilitas Candi Borobudur Dikeluhkan, Tak Ramah Pengunjung Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/611/3193498//korban_merkuri-yG4K_large.jpg
Viral Kisah Kecanduan Skincare Abal-Abal Selama 10 Tahun, Pengguna: Cantik Hanya di Awal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/25/3193507//macan_putih-B3c2_large.jpg
Patung Macan Putih yang Viral di Kediri Kini Jadi Ladang Cuan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement