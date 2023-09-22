Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Ribuan Ikan Mabuk karena Sungai Bengawan Solo Tercemar, Warga Panen

Septyantoro Aji Nugroho , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |15:19 WIB
Ribuan Ikan Mabuk karena Sungai Bengawan Solo Tercemar, Warga Panen
Ikan mabuk gara-gara Sungai Bengawan Solo tercemar, warga panen. (iNews/Septiyantoro)
A
A
A

SOLO – Warga Kota Solo dan Kabupaten Sukoharjo yang tinggal di pinggir Sungai Bengawan Solo panen ikan berbagai jenis. Ikan ini mabok karena pencemaran bladu yang diduga limbah.

Warga yang tinggal di pinggiran Sungai Bengawan Solo, baik di kawasan Kampung Sewu Jebres maupun Gadingan, Mojolaban, Sukoharjo, terjun ke sungai yang debit airnya sedang rendah untuk menangkap ikan yang mabok.

Laki-laki, wanita, hingga para remaja menggunakan jaring (seser) seadanya untuk menangkap ikan. Bahkan, ada juga yang naik perahu.

Ikan-ikan yang ditangkap dimasukkan tas plastik bahkan dalam ember.

Banyak warga mendapatkan aneka jenis ikan, seperti nila, bader hingga garingan.

Ikan ini mudah ditangkap karena sungai diduga tercemar limbah dan berwarna kehitam-hitaman.

Salah satu warga yang ikut panen ikan, Purwanto ikan mudah ditangkap hanya dengan jaring karena mabuk.

Purwanto menduga aliran sungai tercemar limbah alkohol karena peristiwa ini sering terjadi.

Fenomena ikan mabuk sudah beberapa kali terjadi di bengawan solo. Warga setempat menyebut fenomena ikan mabuk atau teler tersebut dengan istilah bladu.

Bladu secara alami terjadi ketika dalam rentang waktu lama kondisi panas lalu tiba-tiba hujan deras.

Namun, hari ini di seluruh wilayah yang dilalui sungai bengawan solo tidak hujan. Warga pun menduga fenomena bladu disebabkan pencemaran limbah.

Halaman:
1 2
      
