Gelar Konsolidasi, DPP Partai Perindo Ganti Kertua DPW Jawa Timur

Faida ditunjuk sebagai Ketua DPW Partai Perindo Jatim (Foto: iNews)

SURABAYA - Jelang Pemilu 2024, DPP Partai Perindo mengganti Ketua DPW Jawa Timur. Hal tersebut dilakukan saat menggelar konsolidasi dan sosialisasi pemenangan yang dihadiri seluruh pengurus DPD di Jawa Timur.

Dalam kegiatan tersebut, DPP partai perindo mengumumkan pergantian Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur. DPP Partai Perindo mengumumkan secara resmi mengganti Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur dari Letjen TNI (Purn) Wisnoe Prasetja Boedi kepada Faida.

Pergantian tersebut ditandai dengan penyerahan surat keputusan (SK) yang diserahkan langsung Sekjen DPP Partai Perindo, Ahmad Rofiq.

Diketahui, konsolidasi dan sosialisasi pemenangan yang diselenggarakan di kantor DPW Partai Perindo Jatim di Surabaya ini, dihadiri Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ahmad Rofiq.

Dalam kegiatan yang digelar Jumat (22/9/2023) siang, tersebut juga dihadiri Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Perindo Ronny Tanusaputra.

"Dengan pergantian ini, DPW Partai Perindo di Jawa Timur akan segera melakukan percepatan struktur untuk pemenangan di jawa timur pada Pemilu 2024," ujar Ronny Tanusaputra.