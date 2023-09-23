PM Negara NATO Peringatkan Zelensky: Jangan Pernah Hina Warga Polandia Lagi

WARSAWA - Perdana Menteri Polandia pada Jumat, (22/9/2023) mengatakan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ntuk tidak "menghina" orang Polandia. Pernyataan itu mempertahankan retorika keras Warsawa terhadap Kyiv setelah presiden Polandia berusaha meredakan pertikaian mengenai impor biji-bijian.

Polandia pekan lalu memutuskan untuk memperpanjang larangan impor biji-bijian Ukraina, sehingga mengguncang hubungan Kyiv dengan Polandia, anggota NATO yang dipandang sebagai salah satu sekutu paling setianya sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari tahun lalu.

Zelensky membuat marah negara-negara tetangganya ketika dia mengatakan kepada Majelis Umum PBB di New York bahwa Kyiv berupaya mempertahankan jalur darat untuk ekspor biji-bijian, namun "teater politik" seputar impor biji-bijian hanya membantu Moskow.

"Saya... ingin mengatakan kepada Presiden Zelensky untuk tidak menghina warga Polandia lagi, seperti yang dia lakukan baru-baru ini dalam pidatonya di PBB," kata Perdana Menteri Mateusz Morawiecki pada kampanye politik pada Jumat, sebagaimana dilansir Reuters.

Polandia mengadakan pemilihan parlemen pada 15 Oktober, dan partai nasionalis Hukum dan Keadilan (PiS) yang berkuasa di Morawiecki mendapat kritik dari kelompok sayap kanan atas apa yang mereka katakan sebagai sikap patuh pemerintah terhadap Ukraina.

Para analis mengatakan hal ini telah memaksa PiS, yang tampaknya akan tetap menjadi partai terbesar namun mungkin tidak mendapatkan mayoritas, untuk mengadopsi pendekatan yang lebih konfrontatif terhadap Kyiv dalam kampanye yang berlangsung sengit.