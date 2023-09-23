Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

3 Fakta Penyuplai Logistik KKB Egianus Kogoya Ditangkap, Sempat Tarik Rp100 Juta

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |04:17 WIB
3 Fakta Penyuplai Logistik KKB Egianus Kogoya Ditangkap, Sempat Tarik Rp100 Juta
3 fakta simpatisan KKB pimpinan Egianus Kogoya ditangkap. (Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Seorang simpatisan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya ditangkap petugas. Kini petugas masih terus mengejar komplotan itu lantaran menyandera pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, Kapten Philip Mark Mehrtens.

Berikut fakta penangkapan simpatisan KKB pimpinan Kogoya, sebagaimana dirangkum pada Sabtu (23/9/2023) :

1. Penyuplai Makanan

Satgas Ops Damai Cartenz-2023 dan Satpolair Polres Asmat menangkap penyuplai bahan makanan Kelompok Egianus Kogoya.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2023, Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, satu orang yang ditangkap merupakan penyuplai bahan makanan dan penadah dana dari kelompok KKB pimpinan Egianus Kogoya.

"Kami telah menangkap satu orang laki-laki dengan inisial YT, yang merupakan simpatisan KKB yang memiliki peran untuk menyuplai bahan makanan kepada kelompok Egianus Kogoya. Pelaku memiliki pekerjaan sehari-hari sebagai Motoris Speed di Asmat," kata Faizal kepada wartawan, Jumat (22/9/2023).

2. Tarik Uang Rp100 Juta

Penangkapan tersebut bermula Satgas Damai Cartenz memperoleh informasi. Selanjutnya, petugas membuntutinya saat YT menuju Bank Papua untuk mengambil kiriman uang dari Egianus Kogoya.

