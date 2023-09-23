Pengawal Pribadi Kapolda Kaltara Ditemukan Tewas di Rumah Dinas Atasannya, Jenazah Diautopsi

SEMARANG – Jenazah Brigadir Polisi (Brigpol) Setya Herlambang, pengawal pribadi atau ajudan Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara) Irjen Pol Daniel Adityajaya, akan diautopsi di RS Bhayangkara Tingkat II Prof. Awaloedin Djamin Semarang, Sabtu (23/9/2023) ini.

Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto membenarkan informasi tersebut.

“Kemungkinan nanti siang (proses autopsinya), jadi tunggu dulu sampai di Surabaya pukul berapa. Sebelum ke rumah duka (di Kendal) nanti di Semarang dulu untuk autopsi,” katanya melalui sambungan telepon, Sabtu pagi.

Jenazah almarhum diterbangkan dari Kalimantan Utara ke Surabaya sebelum nantinya dimakamkan di Kabupaten Kendal, rumah dukanya. Rumah duka di Kendal beralamat di RT01/RW04, Desa Sumber Agung, Kecamatan Weleri, Kab. Kendal.

Kombes Satake pada Jumat malam mengatakan jenazah diterbangkan dari Kaltara pukul 07.00 WIB, satu jam kemudian diperkirakan sampai Surabaya dan menuju Semarang dan Kendal lewat jalur darat.