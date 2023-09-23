Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kecelakaan Maut di Exit Tol Bawen Tewaskan 3 Orang, Polda Jateng Turunkan Tim TAA Selidiki

Eka Setiawan , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |21:46 WIB
Kecelakaan Maut di Exit Tol Bawen Tewaskan 3 Orang, Polda Jateng Turunkan Tim TAA Selidiki
Kecelakaan maut di exit Tol Bawen menewaskan 3 orang (Foto: Polres Semarang)
A
A
A

SEMARANG – Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng menurunkan Tim Traffic Accident Analysis (TAA) untuk menyelidiki insiden kecelakaan maut di exit Tol Bawen yang menewaskan 3 orang, Sabtu (23/9/2023) petang.

Direktur Lantas Polda Jateng Kombes Pol Agus Suryonugroho mengatakan insiden itu diduga karena truk tronton dari arah Ungaran ke Salatiga mengalami rem blong. Truk itu Nissan tronton AD 8911 IK dikemudikan Agus Rianto kelahiran tahun 1979, warga Kabupaten Pacitan, Jatim. Kernet truk itu bernama Triyanto (33) warga Kabupaten Wonogiri.

“Sampai di turunan exit Tol Bawen kendaraan tersebut tidak bisa dikendalikan sehingga menabrak kendaraan roda 4 dan roda 2. Diduga rem blong tapi ini masih diduga, nanti kita akan dalami,” ungkapnya, Sabtu petang.

Kombes Agus mengatakan proses Olah TKP pihaknya menurunkan tim TAA.

“Menggunakan teknologi yakni Traffic Accident Analysis sehingga nanti akan kita simpulkan apakah betul rem blong atau faktor lain. Kita akan lakukan langkah lebih lanjut untuk olah TKP,” sambungnya.

Dia menyebut insiden itu masuk kategori menonjol. “Sampai saat ini korban meninggal dunia teridentifikasi 3 orang. Pada saat olah TKP nanti akan kita dalami kembali dan akan kita sampaikan peristiwa-peristiwa dan saksi-saksi yang ada di TKP,” tandasnya.

Data Ditlantas Polda Jateng, 3 korban meninggal adalah pengendara sepeda motor. Saat kejadian status traffic light menyala merah sehingga terjadi banyak benturan.

Halaman:
1 2
      
