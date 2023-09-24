Syuting Bedah Rumah, Angela Tanoesoedibjo Ikut Ngecat hingga Robohkan Rumah

SIDOARJO – Ester, seorang warga Kampung Kedung Mojolor, Desa Kedung Sukodani, Kecamatan Balong Bendo, Sidoarjo, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan Wamen Parekraf Angela Tanoesoedibjo. Dia pun memuji Angela sebagai sosok yang ramai dan baik hati.

Sebagaimana diketahui, Angela mengikuti syuting reality show Bedah Rumah dan Uang Kaget di Sidoarjo. Kedatangannya disambut antusias warga, terutama emak-emak setempat.

Ester mengatakan, sosok Angela begitu ramah. Bahkan, Caleg DPR RI Dapil 1 Jatim yakni Surabaya-Sidoarjo dari Partai Perindo itu juga mau membantu tukang Bedah Rumah dan ibu-ibu memasak.

“Sosoknya ramah, ramah sama warga, cantik, baik hati. Tadi ikut mengecat, ikut robohin rumah,” ucap Ester, Sabtu (23/9/2023).

Sementara itu, Angela Tanoesoedibjo mengaku senang dan bersemangat bisa membantu keluarga Syamsul Hadi yang menerima bantuan Bedah Rumah dan Uang Kaget. Meski banyak kegiatan, Angela merasa tak merasa Lelah.

“Karena saking semangatnya, kita berjuang bersama-sama, lelah tidak terasa, saya ingin keluarga ini tetap bahagia dan tetap jadi berkah buat semuanya,” ucap Angela, Sabtu (23/9/2023) siang.

(Awaludin)