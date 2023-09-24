Syuting Bedah Rumah-Uang Kaget di Sidoarjo, Angela Tanoesoedibjo: Berkah untuk Semuanya

SIDOARJO – Wamen Parekraf Angela Tanoesoedibjo mengaku senang dan bersemangat bisa membantu keluarga Syamsul Hadi yang menerima bantuan Bedah Rumah dan Uang Kaget. Meski banyak kegiatan, Angela merasa tak merasa Lelah.

“Karena saking semangatnya, kita berjuang bersama-sama, lelah tidak terasa, saya ingin keluarga ini tetap bahagia dan tetap jadi berkah buat semuanya,” ucap Angela, pada Sabtu 23 September 2023.

Angela berbaur dengan masyarakat Kampung Kedung Mojolor, Desa Kedung Sukodani, Kecamatan Balong Bendo, Sidoarjo. Angela mengikuti syuting reality show Bedah Rumah dan Uang Kaget.

Bahkan, para emak-emak setempat antusias saat Angela tiba di lokasi. Wamen Angela langsung mengecek langsung proses pembuatan rumah milik Syamsul Hadi. Selama melakukan pengecekan rumah, emak-emak warga setempat tak henti-hentinya berteriak memanggil nama Wamen Parekraf tersebut.

Tak hanya itu, Angela yang juga Caleg DPR RI Dapil 1 Jatim yakni Surabaya-Sidoarjo dari Partai Perindo juga ikut emak-emak yang tengah memasak.

Kehebohan warga tidak sampai di situ. Saat Angela mengajak istri Syamsul untuk menerima Uang Kaget yang akan dibelanjakan di Pasar Krian, suasana kian semarak.