Angela Tanoesoedibjo Gelar Pasar Murah, Kurangi Beban Warga Surabaya

SURABAYA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital & Kreatif Angela Tanoesoedibjo menggelar Pasar Murah yang digelar di rumah Yasin, Jalan Golf 1 Jogoloyo Gang Besar A Nomor 26 RT 4 RW 3 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Sabtu (23/9/2023).

Salah satu warga, Herman Prayitno mengaku bersyukur bisa mendapat paket sembako ini. Dia mendapatkan satu paket sembako ini dengan sebuah kupon yang dibeli seharga Rp30.000. Satu paket tersebut sudah berisi 5 kg beras dan 1 liter minyak goreng.

"Ini sangat murah. Alhamdulillah, rezeki," terangnya.

BACA JUGA: Ratusan Warga Berebut Swafoto dengan Angela Tanoesoedibjo di Acara Pasar Murah

Hal yang sama juga disampaikan Sriani. Dia membeli dua paket sembako. Dia mengaku harga sembako terus mengalami kenaikan. Otomotis pengeluarannyapun membengkak.

"Terimakasih Bu Angela telah membantu rakyat kecil seperti saya," ujarnya.

Sementara itu, kedatangan Angela disambut antusias ratusan warga. Mereka rela berdesak-desakan untuk bisa bersalaman hingga berswafoto dengan Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur I (Surabaya - Sidoarjo) tersebut.

Angela tampak dengan senang hati melayani warga untuk berswafoto. Tak jarang Angela juga mengobrol gayeng dengan para ibu yang hadir.