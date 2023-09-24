Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dianggap Membahayakan Keamanan Negara, China Jatuhkan Hukuman Penjara Seumur Hidup kepada Profesor Uighur

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |13:05 WIB
Dianggap Membahayakan Keamanan Negara, China Jatuhkan Hukuman Penjara Seumur Hidup kepada Profesor Uighur
China jatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada profesor Uighur (Foto: The Dui Hua Foundation/Lisa Ross)
A
A
A

CHINA – Seorang akademisi terkemuka Uighur dilaporkan dipenjara seumur hidup oleh China atau Tiongkok karena "membahayakan keamanan negara".

Menurut kelompok hak asasi manusia (HAM), Dui Hua Foundation yang berbasis di Amerika Serikat (AS), hukuman terhadap Rahile Dawut dikonfirmasi setelah dia mengajukan banding pada 2018.

Profesor berusia 57 tahun itu kalah banding pada bulan ini.

Tiongkok telah dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap penduduk Uighur dan kelompok etnis mayoritas Muslim lainnya di Xinjiang.

Kelompok hak asasi manusia percaya Tiongkok telah menahan lebih dari satu juta warga Uighur selama beberapa tahun terakhir di jaringan besar yang disebut negara sebagai “kamp pendidikan ulang”.

Mereka telah menjatuhkan hukuman penjara kepada ratusan ribu orang.

“Hukuman terhadap Profesor Rahile Dawut adalah tragedi yang kejam, kerugian besar bagi masyarakat Uighur, dan bagi semua orang yang menghargai kebebasan akademis,” kata John Kamm, direktur eksekutif Dui Hua Foundation, dikutip BBC.

Halaman:
1 2 3
      
