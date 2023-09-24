Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gegara Rem Blong, Truk Tabrak Pohon di Pelabuhan Bakauheni, Satu Orang Tewas

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |11:24 WIB
Gegara Rem Blong, Truk Tabrak Pohon di Pelabuhan Bakauheni, Satu Orang Tewas
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

LAMPUNG SELATAN - Diduga mengalami rem blong, satu unit truk fuso bermuatan padi melaju kencang hingga menabrak pohon saat hendak memasuki Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Akibatnya, satu orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.

Berdasarkan video yang diterima MNC Portal, truk fuso bernomor polisi BE 8170 FJ tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak satu unit sepeda motor serta beberapa barrier sebelum akhirnya menghantam pohon yang berada di dermaga Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan.

Peristiwa yang terjadi pada Sabtu (23/9/2023) sekitar pukul 22.00 WIB itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia.

Saat dikonfirmasi, Kepala Kepolisian Sektor Khusus Pelabuhan (KSKP) Bakauheni Lampung Selatan AKP Ridho Rafika membenarkan peristiwa tersebut.

"Benar, tadi malam langsung dilakukan upaya evakuasi kendaraan truk," ujar Ridho Minggu (24/9/2023) pagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement