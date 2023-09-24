Gegara Rem Blong, Truk Tabrak Pohon di Pelabuhan Bakauheni, Satu Orang Tewas

LAMPUNG SELATAN - Diduga mengalami rem blong, satu unit truk fuso bermuatan padi melaju kencang hingga menabrak pohon saat hendak memasuki Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Akibatnya, satu orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.

Berdasarkan video yang diterima MNC Portal, truk fuso bernomor polisi BE 8170 FJ tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak satu unit sepeda motor serta beberapa barrier sebelum akhirnya menghantam pohon yang berada di dermaga Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan.

Peristiwa yang terjadi pada Sabtu (23/9/2023) sekitar pukul 22.00 WIB itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia.

Saat dikonfirmasi, Kepala Kepolisian Sektor Khusus Pelabuhan (KSKP) Bakauheni Lampung Selatan AKP Ridho Rafika membenarkan peristiwa tersebut.

"Benar, tadi malam langsung dilakukan upaya evakuasi kendaraan truk," ujar Ridho Minggu (24/9/2023) pagi.