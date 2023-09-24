Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tega! Ayah di Lampung Timur Cabuli Anak Kandungnya yang Berumur 5 Tahun

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |13:03 WIB
Tega! Ayah di Lampung Timur Cabuli Anak Kandungnya yang Berumur 5 Tahun
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

LAMPUNG TIMUR - Seorang ayah di Lampung Timur ditangkap polisi usai mencabuli anak kandungnya yang masih di bawah umur.

Pelaku itu berinisial KA (31) warga Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur ditangkap berdasarkan laporan dari ibu kandung korban.

Kapolres Lampung Timur, AKBP M Rizal Muchtar mengatakan, pencabulan itu terjadi pada Kamis (21/9/2023) dini hari terhadap korban berinisial KP (5) yang merupakan anak kandungnya.

"Perbuatan bejat tersangka terbongkar, saat korban mengeluh kepada ibunya, karena merasa sakit pada bagian kemaluannya," ujar Rizal dalam keterangannya, Minggu (24/9/2023).

Rizal melanjutkan, korban menceritakan bahwa ayahnya telah melakukan tindakan tidak senonoh terhadapnya.

"Mendengar pengakuan anaknya, ibu korban segera membawa anaknya ke tempat pengobatan terdekat," ungkap Rizal.

Tak terima dengan perbuatan pelaku, ibu korban kemudian melaporkan peristiwa itu ke Mapolsek Gunung Pelindung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173727/predator-US8L_large.jpg
Polisi Tangkap Predator Seks Anak di Apartemen Jaksel, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/338/3150597/badut_predator_seksual_anak_di_bekasi_pura_pura_tidur_saat_polisi_gelar_konpers-3F21_large.jpg
Badut Predator Seksual Anak di Bekasi Pura-Pura Tidur saat Polisi Gelar Konpers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/338/3143429/pencabulan-s670_large.jpg
Korban Pencabulan Kakek 60 Tahun di Jaksel Capai 3 Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/338/3141098/pelecehan_seksual-icJD_large.jpg
Viral Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Guru SMPN di Depok, Pemkot Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/525/3139582/viral-XTuV_large.jpg
Viral Raba-Raba Siswi SMP, Sopir Taksi Online di Bandung Akhirnya Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/338/3130001/ilustrasi_pelecehan_seksual-PD2u_large.jpg
Guru SD di Depok Diduga Lecehkan Belasan Siswi, Keluarga Korban Bakal Lapor Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement