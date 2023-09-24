Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gandeng Muspika, Kapolres Malang Pastikan Segera Renovasi Rumah Keluarga Korban Kanjuruhan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |16:40 WIB
Gandeng Muspika, Kapolres Malang Pastikan Segera Renovasi Rumah Keluarga Korban Kanjuruhan
Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis (foto: dok ist)
A
A
A

MALANG - Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana, melakukan kunjungan ke salah satu keluarga korban tragedi Kanjuruhan yang terjadi beberapa waktu lalu.

Kunjungan tersebut dilakukan di Dusun Jamuran, Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Selain sebagai bentuk silaturahmi, kunjungan ke keluarga Soepranowo, orang tua dari korban meninggal dunia Clarista Desca, juga bertujuan untuk melakukan pengecekan kelayakan rumah yang akan direnovasi oleh pihak kepolisian, yang merupakan bagian dari penanganan dan pemulihan pasca-tragedi.

“Pagi ini kami berkesempatan mengunjungi salah satu keluarga korban Kanjuruhan di wilayah Kecamatan Wagir,” kata Putu Kholis saat dikonfirmasi, Minggu (24/9/2023).

Renovasi rumah Soepranowo akan segera dilaksanakan. Diantaranya, penambahan atap plafon, perbaikan dinding dan lantai yang rusak, pembuatan dapur yang layak, hingga pengecatan seluruh dinding rumah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150742/seribu_hari_tragedi_kanjuruhan_keluarga_doakan_korban_dan_tuntut_penuntasan_hukum-Xfb2_large.jpg
1.000 Hari Tragedi Kanjuruhan, Keluarga Doakan Korban dan Tuntut Penuntasan Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/519/3069875/kanjuruhan-fjq1_large.jpg
2 Tahun Tragedi Kanjuruhan, Trauma dan Kesedihan Masih Menyelimuti Keluarga Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/519/3039695/pintu_13_stadion_kanjuruhan-DHQC_large.JPG
Stadion Kanjuruhan Malang Rawan Runtuh Jika Pembangunan Pintu 13 Tidak Dilaksanakan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/519/3038179/keluarga-korban-ancam-duduki-stadion-kanjuruhan-malang-pasca-pengingkaran-kesepakatan-renovasi-dqbtibtHq0.jpg
Keluarga Korban Ancam Duduki Stadion Kanjuruhan Malang Pasca Pengingkaran Kesepakatan Renovasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/519/3014379/2-tahun-tragedi-kanjuruhan-emosionalnya-keluarga-korban-bertemu-manajemen-arema-fc-bVFHUCeHMD.jpg
2 Tahun Tragedi Kanjuruhan, Emosionalnya Keluarga Korban Bertemu Manajemen Arema FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/337/2896404/satu-tahun-tragedi-kanjuruhan-ini-tiga-catatan-penting-komnas-ham-OKit5bbTpP.jpg
Satu Tahun Tragedi Kanjuruhan, Ini Tiga Catatan Penting Komnas HAM
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement