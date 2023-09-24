Gandeng Muspika, Kapolres Malang Pastikan Segera Renovasi Rumah Keluarga Korban Kanjuruhan

MALANG - Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana, melakukan kunjungan ke salah satu keluarga korban tragedi Kanjuruhan yang terjadi beberapa waktu lalu.

Kunjungan tersebut dilakukan di Dusun Jamuran, Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Selain sebagai bentuk silaturahmi, kunjungan ke keluarga Soepranowo, orang tua dari korban meninggal dunia Clarista Desca, juga bertujuan untuk melakukan pengecekan kelayakan rumah yang akan direnovasi oleh pihak kepolisian, yang merupakan bagian dari penanganan dan pemulihan pasca-tragedi.

“Pagi ini kami berkesempatan mengunjungi salah satu keluarga korban Kanjuruhan di wilayah Kecamatan Wagir,” kata Putu Kholis saat dikonfirmasi, Minggu (24/9/2023).

Renovasi rumah Soepranowo akan segera dilaksanakan. Diantaranya, penambahan atap plafon, perbaikan dinding dan lantai yang rusak, pembuatan dapur yang layak, hingga pengecatan seluruh dinding rumah.