Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Heboh Pilkades di Tigaraksa, Kotak Suara Tiba-Tiba Keluarkan Asap

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |01:29 WIB
Heboh Pilkades di Tigaraksa, Kotak Suara Tiba-Tiba Keluarkan Asap
Heboh kotak suara Pilkades di Tigaraksa tiba-tiba keluar asap (Foto: Tangkapan layar/Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kotak suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pasir Nangka, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang tiba-tiba mengeluarkan kepulan asap. Akibatnya, terdapat 4 surat suara yang terbakar.

Peristiwa itu dibenarkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang, Yayat Rohimat. Empat suara yang terbakar dinyatakan tidak sah.

"Semua para calon sudah sepakat, bahwa empat surat suara itu menjadi suara tidak sah. Dan para calon tidak mempermasalahkan empat surat suara tersebut," ucap Yayat saat dikonfirmasi, Minggu (24/9/2024).

Saat kejadian itu berlangsung, situasi Tempat Pemungut Suara (TPS) menjadi riuh oleh warga. Namun ketika masalah itu dapat diatasi oleh warga, situasi kembali berjalan normal.

"Iya tapi, sudah kondusif kembali," katanya.

Sementara itu, video detik-detik asap keluar dari kotak suara tersebut, diunggah akun Instagram @infotangerangkota. Peristiwa itu terjadi hari ini, Minggu 24 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB.

"Pukul 11.30 WIB panitia TPS 07 melihat adanya asap yang keluar dari salah satu kotak suara, sehingga pihak panitia membuka kotak suara tersebut atas persetujuan saksi-saksi," tulis Instagram @infotangerangkota.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/26/519/2909005/bawa-sajam-dan-senpi-saat-pilkades-dua-pria-ditangkap-polisi-H9sh9MKO4X.jpg
Bawa Sajam dan Senpi saat Pilkades, Dua Pria Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/28/340/2805191/wow-politik-uang-pilkades-di-kolaka-utara-diduga-capai-rp1-5-juta-per-orang-uK4kEvTVXb.jpg
Wow! Politik Uang Pilkades di Kolaka Utara Diduga Capai Rp1,5 Juta Per Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/21/610/2784842/waduh-makam-pasutri-dibongkar-buntut-anak-tak-pilih-salah-satu-calon-pilkades-di-musi-rawas-VUayHPZ5Ev.jpg
Waduh! Makam Pasutri Dibongkar Buntut Anak Tak Pilih Salah Satu Calon Pilkades di Musi Rawas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/21/519/2731830/tak-ada-yang-mendaftar-pilkades-serentak-di-3-desa-ini-diikuti-pasutri-yang-saling-lawan-RhA6q4FA7c.jpeg
Tak Ada yang Mendaftar, Pilkades Serentak di 3 Desa Ini Diikuti Pasutri yang Saling Lawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/24/340/2506742/ratusan-personel-amankan-200-pilkades-kapolda-sumut-jangan-berantem-lae-HeAuIuRyYL.jpg
Ratusan Personel Amankan 200 Pilkades, Kapolda Sumut: Jangan Berantem Lae
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/23/525/2490437/otk-bacok-dua-pemuda-di-bandung-buntut-calonnya-kalah-pilkades-UJV0ocEjFB.jpg
OTK Bacok Dua Pemuda di Bandung Buntut Calonnya Kalah Pilkades
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement