Heboh Pilkades di Tigaraksa, Kotak Suara Tiba-Tiba Keluarkan Asap

JAKARTA - Kotak suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pasir Nangka, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang tiba-tiba mengeluarkan kepulan asap. Akibatnya, terdapat 4 surat suara yang terbakar.

Peristiwa itu dibenarkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang, Yayat Rohimat. Empat suara yang terbakar dinyatakan tidak sah.

"Semua para calon sudah sepakat, bahwa empat surat suara itu menjadi suara tidak sah. Dan para calon tidak mempermasalahkan empat surat suara tersebut," ucap Yayat saat dikonfirmasi, Minggu (24/9/2024).

Saat kejadian itu berlangsung, situasi Tempat Pemungut Suara (TPS) menjadi riuh oleh warga. Namun ketika masalah itu dapat diatasi oleh warga, situasi kembali berjalan normal.

"Iya tapi, sudah kondusif kembali," katanya.

Sementara itu, video detik-detik asap keluar dari kotak suara tersebut, diunggah akun Instagram @infotangerangkota. Peristiwa itu terjadi hari ini, Minggu 24 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB.

"Pukul 11.30 WIB panitia TPS 07 melihat adanya asap yang keluar dari salah satu kotak suara, sehingga pihak panitia membuka kotak suara tersebut atas persetujuan saksi-saksi," tulis Instagram @infotangerangkota.