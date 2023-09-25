Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Soal Ketahanan Pangan, DPR: Pemerintah Harus Benar-Benar Serius

Robert Fernando H Siregar , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |19:22 WIB
Soal Ketahanan Pangan, DPR: Pemerintah Harus Benar-Benar Serius
HUMBANG HASUNDUTAN - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar Alien Mus mendorong pemerintah mencontoh pengembangan food estate di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara diterapkan di wilayah lain. Menurut Alien Mus, pengembangan food estate di Humbang Hasundutan menjadi model paling lengkap untuk program food estate di Indonesia.

Anggota DPR dari Daerah pemilihan Maluku Utara ini menilai pengembangan food estate di Humbang Hasundutan merepresentasikan kultur lingkungan dan kebutuhan masyarakat lokal. Sebab, pemilihan komoditi tanaman hortikultura yang dikembangkan di kabupaten ini menjadi komoditi pertanian yang berkelanjutan.

"Food estate di Sumatera Utara ini jenis tanamannya horti, ada kentang, bawang, cabai, karena memang menyesuaikan kondisi tanah di wilayah setempat," tutur Alien Mus, Senin (25/9/2023).

Politikus Partai Golkar ini mengaku berkesempatan meninjau langsung food estate di Humbang Hasundutan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Marves Luhut Binsar Pandjaitan akhir pekan kemarin. Alien mengaku sistem pengembangan yang dilakukan pada area seluas 1.000 hektare ini sudah sangat lengkap.

Mulai dari upaya mengubah pola pemikiran soal pertanian, pemilihan komoditi, penyiapan bibit dan benih, bantuan pupuk, hingga kemudahan transportasi dan alsintan, hingga penyiapan offtaker atau pembelinya.

"Pemerintah harus benar-benar serius. Dalam hal ini harus mewujudkan dan memberi semua sarana dan prasarana, baik dalam kebutuhan transportasi, lahan, petani, benih, bibit, pupuk, alsintan, hingga pembelinya," ujar Alien Mus.

Ia menegaskan program food estate masih sangat dibutuhkan karena sampai saat ini Indonesia belum bisa mandiri pangan. Menurutnya, food estate bisa menjadi upaya agar Indonesia lepas dari ketergatungan impor pangan.

Selain menjadi upaya Indonesia bisa mandiri pangan, food estate juga bisa meningkatkan kesejahteraan petani di tiap daerah. Ia mencontohkan, food estate di Humbang Hasundutan yang sudah dikelola selama tiga tahun ini sudah berhasil panen tanaman hortikultura.

"Tahun lalu, mereka (petani Humbang) bisa mendapatkan pendapatan bersih sekitar Rp 600 juta dalam satu masa panen," ujarnya.

