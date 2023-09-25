Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Terinspirasi Ganjar, Relawan Bantu Emak-Emak di Palembang Cara Hasilkan Cuan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |13:01 WIB
Terinspirasi Ganjar, Relawan Bantu Emak-Emak di Palembang Cara Hasilkan Cuan
Relawan Ganjar Adakan Pelatihan di Sumsel/ist
A
A
A

PALEMBANG- Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo bernama Wong Kito Dewe menggelar pelatihan membuat keripik pisang untuk warga di Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Salah seorang pemateri, Jumiyati menjelaskan cara memasak keripik pisang agar memiliki rasa yang enak, sehingga produknya digemari oleh para pembeli.

"Pilih (pisang) yang mentah, dikupas, dibersihkan, direndam dengan air garam terus dipotong-potong. Direndam lagi dengan air garam, sama pewarna terus digoreng pakai minyak hangat," ujarnya, Senin (25/9/2023).

Dia menyarankan, bahan baku pisang untuk membuat keripik adalah jenis pisang kepok atau bisa juga dari jenis pisang nangka. Selain cocok, kedua jenis pisang itu diakui cukup mudah didapatkan di pasaran.

Meskipun demikian, pisang juga memiliki karakteristik buah yang banyak getah sehingga diperlukan penanganan khusus untuk menghilangkan getahnya sebelum digoreng.

Caranya, dengan merendam pisang yang telah dikupas di dalam air larutan garam selama 5-10 menit. Proses itu pun diulang setelah pisang dipotong-potong sesuai ketebalan yang diinginkan.

Adapun, jumlah garam yang dibutuhkan sekitar 3-5 sendok makan. "(Hasilnya) lebih renyah, keripik pisangnya jadi lebih renyah," kata Jumiyati.

Setelah mempelajari cara membuat keripik pisang dari ahlinya, para peserta pelatihan tersebut mengaku termotivasi untuk membangun usaha sendiri untuk menambah pendapatan keluarganya.

