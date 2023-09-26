Silaturahmi ke PDIP, Perindo Rapatkan Barisan Koalisi Menangkan Ganjar Pranowo

SULTENG - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Sulawesi Tengah (Sulteng) merapatkan barisan untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (Bacapres) pada Pilpres 2024.

Partai Perindo yang dikenal sebagai partai peduli dengan masyarakat kecil dan juga dikenal sebagai partai bagi-bagi gerobak ke UMKM, kini kembali melakukan gebrakan politik.

Di mana, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Ideologi dan Kaderisasi Ronny Tanusaputra, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik Yusuf Lakaseng serta Ketua DPW Partai Perindo Sulteng Mahfud Masuara melakukan kinjungan atau silaturahim ke PDIP Sulteng.

Kunjungan yang dilakukan untuk membngun kerja sama politik untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden di 2024 mendatang. Dari pertemuan awal ini sebagai momentum terbentuknya politik cantik di Sulteng.