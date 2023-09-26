Kisah Musso Lakukan Pemberontakan PKI di Madiun

JAKARTA - Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai politik yang tercatat beberapa kali melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Bahkan, sejak zaman pergerakan nasional sempat dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda akibat memberontak pada 1926.

Sejak merdeka sampai awal tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah. Hal ini terkait dengan Doktrin Dimitrov, yang menyatakan bahwa gerakan komunis harus bekerja sama dengan kapitalis dalam rangka menghadapi kekuatan fasis.

Namun ketika golongan kiri terlempar dari pemerintahan, PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai serta organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang didirikan Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948. Demikian dikutip dari Buku Ajar Sejarah Indonesia Kelas XII SMA/MA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018.

Pada awal September 1948, pimpinan PKI dipegang Musso. Ia membawa berita bahwa Doktrin Dimitrov telah diganti dengan Doktrin Zhdanov di mana komunis harus bekerja sama dengan golongan nasionalis-progresif untuk menghadapi golongan kapitalis borjuis.

Musso lalu membawa PKI ke dalam pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun pada tanggal 18 September 1948 (Taufik Abdullah dan AB Lapian, 2012).

Mengapa PKI memberontak? Alasan utamanya tentu bersifat ideologis, di mana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis.

Berbagai upaya dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaan. Di bawah pimpinan Musso, PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam FDR bergabung ke dalam PKI. Partai ini lalu mendorong dilakukannya berbagai demonstrasi dan pemogokan kaum buruh dan petani.

Sebagian kekuatan-kekuatan bersenjata juga berhasil masuk dalam pengaruh mereka. Musso juga kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengecam pemerintah dan membahayakan strategi diplomasi Indonesia melawan Belanda yang ditengahi Amerika Serikat (AS).

Pernyataan Musso lebih menunjukkan keberpihakannya pada Uni Soviet yang komunis. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan Muso, bahkan sampai mengikutsertakan tokoh-tokoh kiri yang lain, yaitu Tan Malaka, untuk meredam gerak ofensif PKI Musso.