Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Bikin Resah! Kabid di Empat Lawang Kirim Chat Mesum dan Video Porno ke Honorer

Amri Wijaya , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |22:04 WIB
Bikin Resah! Kabid di Empat Lawang Kirim Chat Mesum dan Video Porno ke Honorer
Korban chat mesum melapor ke polisi. (Foto: Amri Wijaya)
A
A
A

EMPAT LAWANG - Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Empat Lawang, Sumatera Selatan, dilaporkan ke polisi lantaran diduga mengirim chat mesum dan video porno melalui aplikasi pesan Whatapp.

Pesan dikirim ke korban/pelapor SI, wanita yang berprofesi sebagai tenaga honorer di sebuah sekolah dasar di Empat Lawang.

 BACA JUGA:

Dari keterangan yang diberikan korban ke polisi, korban merasa takut dan trauma setelah terlapor berkali-kali mengirimkan pesan singkat chat mesum berupa rayuan untuk melakukan hubungan intim, kata-kata vulgar, hingga mengirimkan video porno.

Korban juga sempat meminta terlapor untuk berhenti dengan membalas pesan ia sudah mempunyai pasangan. Tetapi terlapor tidak peduli dan terus mengirimkan pesan atau chat mesum serta menelepon korban berkali-kali.

Merasa takut, korban akhirnya memblokir kontak Whatsapp terlapor dan melapor ke pihak kepolisian.

BACA JUGA:

Polisi Buru Bule Mesum di Pekarangan Rumah Warga Bali 

Diketahui oknum ASN yang diduga melakukan pelecehan tersebut adalah FH, yang saat ini menjabat Kabid Sumber Daya Air di Dinas PUPR Pemkab Empat Lawang. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161636/porno-4HDB_large.jpg
Rekam Majikan Bugil, ART di Bekasi Ternyata Diancam Video Syurnya Akan Disebar sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156511/viral-tmWg_large.jpg
Nah Loh! Polisi Kejar Pelanggan Grup Open BO Pelajar Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156503/viral-wHNn_large.jpg
Heboh Grup Open BO Pelajar Jakarta, Napi Lapas Cipinang Jadi Germonya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/337/3145533/hanura-bi0M_large.jpg
Hanura Beri Bantuan Hukum untuk Bambang Raya Tersangka Pornografi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/337/3122339/viral-AETI_large.jpg
Polri Didesak Bongkar Pendapatan AKBP Fajar dari Unggah Konten Pornografi Anak ke Situs Porno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/338/3116205/penjara-kgNH_large.jpg
Jual Konten Porno Anak, Pria Karawang Raup Omzet hingga Rp80 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement