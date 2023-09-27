Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kasus Siswa Bacok Gurunya, Psikolog Polda Jateng Lakukan Trauma Healing

Eka Setiawan , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |10:46 WIB
Kasus Siswa Bacok Gurunya, Psikolog Polda Jateng Lakukan Trauma Healing
Tim psikolog Polda Jateng lakukan trauma healing pasca pembacokan guru oleh murid (Foto Ilustrasi: Freepik)
SEMARANG – Tim Psikologi dari Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Jateng hari ini, Rabu (27/9/2023) mendatangi sejumlah tempat di Kabupaten Demak terkait insiden pembacokan kepada guru Madrasah Aliyah (MA) Yasua oleh muridnya sendiri MAR (17). Para psikolog Polda Jateng melakukan trauma healing menyusul dampak insiden itu.

“Kami 10 tenaga Psikolog Polda Jateng hari ini melakukan pendampingan (di Demak), kami perjalanan menuju lokasi,” ungkap Kepala Bagian Psikologi Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Jateng AKBP Novian Susilo melalui sambungan telepon.

Tim Psikolog Polda Jateng, sebut AKBP Novian, akan melakukan beberapa langkah untuk upaya menyembuhkan trauma yang terjadi atas insiden itu. Tim akan melakukan mapping baru melakukan langkah-langkah teknis, terkait seberapa berat dampak yang terjadi, mana yang berat, sedang ataupun ringan.

Profiling kepada orang-orang yang mengalami trauma healing atas insiden itu akan dilakukan.

“Langkah pertama kita temui kepala sekolah (MA Yasua) untuk mendapatkan sumber informasi. Nanti dari kepala sekolah maupun dari lingkungan bagaimana, kita bagi tugas tim kami,” sambungnya.

Teknis trauma healing, sebut AKBP Novian, secara umum pihaknya akan mapping berat ringannya keperluan itu. Tim kemudian akan melakukan ice breaking setelah itu baru mengklasifikasi mana yang perlu penanganan serius, mana yang ringan, mana yang edukasi dan mana yang penguatan.

“Artinya setelah kejadian beberapa hari ini tentu ada masing-masing kondisi yang berbeda. Itu yang akan kami menentukan langkahnya nanti melihat di lapangannya,” lanjutnya.

