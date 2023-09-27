Viral Siswa SMP Bully Adik Kelas, Korban Ditendang hingga Terkapar

CILACAP - Rekaman aksi perundungan seorang siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Cilacap, beredar di media sosial (medsos). Dalam rekaman itu, terlihat seorang siswa dianiaya dengan dipukul dan di tendang oleh pelaku di lingkungan sekolah hingga terkapar.

Alhasil video aksi perundungan itu memicu kemarahan warga dan mendatangi rumah pelaku.

Aksi perundungan yang di lakukan oleh kakak kelasnya ini ditonton oleh siswa lainya. Meski korban meminta ampun, namun pelaku terus menendang dan memukul adik kelasnya itu hingga terjatuh.

BACA JUGA: Menko PMK Ajak Dai Perkuat Karakter hingga Akhlak Masyarakat Desa

Aksi perundungan ini terjadi karena salah paham pelaku tak terima dengan perkataan korban. Pelaku yang tersinggung dengan kata-kata adik kelasnya ini tak terima sehingga melakukan bullying di depan sejumlah siswa lainya.

Wakapolresta Cilacap AKBP Arief Fajar Satria mengatakan bahwa video perundungan ini kemudian beredar luas dan menimbulkan kemarahan warga. Sehingga ratusan warga mendatangi rumah pelaku dan memaksa pelaku keluar rumah pada Selasa 26 September 2023 malam.