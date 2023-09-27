Advertisement
HOME NEWS JATIM

Istri Sedang Sakit, Kakek Sugiono Malah Ngamar Bareng Wanita Lain

Pipiet Wibawanto , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |02:44 WIB
Istri Sedang Sakit, Kakek Sugiono Malah <i>Ngamar</i> Bareng Wanita Lain
Kakek Sugiono kedapatan ngamar dengan wanita lain. (Foto: Pipiet Wibawanto)
TUBAN - Seorang kakek terjaring razia petugas gabungan di Kabupaten Tuban, Selasa (27/9/2023) malam. Dia digerebek saat asyik ngamar bersama kekasih gelapnya di sebuah hotel melati. Ironisnya, hal itu dilakukannya di saat istrinya sedang sakit.

Kakek tersebut bernama Sugiono. Dia ketahuan sedang ngamar bersama TPP. Meski sudah tertangkap basah sedang memadu kasih di sebuah kamar hotel kelas melati, pasangan ini berusaha berdalih hubungan keduanya sah secara agama dengan menunjukkan surat nikah siri.

BACA JUGA:

Bikin Resah! Kabid di Empat Lawang Kirim Chat Mesum dan Video Porno ke Honorer 

Kasat Sabhara Polres Tuban, AKP Chakim Amrullah mengatakan, setelah didesak petugas, Kakek Sugiono mengaku nekat mencari kekasih baru, lantaran sang istri tengah skit keras sehingga tidak lagi dapat melayani nafkah batinnya. Untuk itu, secara diam-diam Kakek Sugiono menjalin hubungan dengan kekasih barunya itu.

Halaman:
1 2
      
