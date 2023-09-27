Mobil Ludes Terbakar di Sampang, Sopirnya Kabur

SAMPANG - Mobil terbakar di Jalan Raya Desa Madupat, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, bikin warga panik. Diduga, kebakaran itu terjadi karena konsleting listrik.

Hingga saat ini sopir atau pemilik mobil tersebut masih misterius alias belum diketahui identitasnya, sedangkan mobil carry hanya tingga kerangka usai ludes terbakar. Menurut petugas, sopir atau pemilik mobil kabur atau melarikan diri saat kebakaran terjadi.

Warga setempat panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun kobaran api semakin besar, beruntung tidak lama kemudian petugas Damkar Sampang datang ke lokasi kejadian.

Kabid Pencegahan, Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Daerah Sampang, Fatin Hamamah membenarkan peristiwa tersebut.

"Kami sampai ke lokasi sekitar 14.55 WIB, dan pemadaman membutuhkan waktu sekitar 1 jam, tepatnya sampai 15.50 wib," ujarnya, Selasa 26 September 2023.