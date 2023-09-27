Karhutla di Palangkaraya Terus Meluas, Nyaris Menyambar Kandang Ternak Warga

Karhutla di Palangkaraya nyaris merembet ke kandang ternak warga (Foto : iNews)

PALANGKARAYA - Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, terus meluas dan sulit ditanggulangi. Kobaran api bahkan mendekati pemukiman hingga nyaris menyambar bangunan sarang walet dan kandang ternak ayam milik warga.

Gambar dari udara memperlihatkan kebakaran lahan gambut yang kian meluas di Jalan Surung Ujung, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu (27/9/2023).

Angin yang berhembus kencang serta lahan yang kondisinya kering membuat api cepat menjalar mendekati permukiman dan nyaris menyambar bangunan sarang walet serta kandang ternak ayam milik warga.

Tim gabungan Damkar Dinas Kehutanan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman dengan mengerahkan sebuah mobil tangki air serta mesin pompa portible.

Setelah berjibaku selama beberapa jam, api yang mendekati permukiman berhasil dipadamkan petugas meski terkendala minimnya sumber air akibat musim kemarau.