Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rumor Beredar Kencang, Menlu China yang Digulingkan Dituduh Affair dengan Presenter TV

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |20:37 WIB
Rumor Beredar Kencang, Menlu China yang Digulingkan Dituduh <i>Affair</i> dengan Presenter TV
Menlu China yang digulingkan dituduh selingkuh dengan presenter televisi (Foto: Weibo)
A
A
A

CHINA - Menteri Luar Negeri (Menlu) China atau Tiongkok yang digulingkan, Qin Gang, diduga berselingkuh dengan seorang presenter televisi terkenal Tiongkok yang memiliki anak melalui ibu pengganti di Amerika Serikat (AS).

Hal ini diungkapkan Financial Times (FT) pada Selasa (26/9/2023) dengan mengutip berbagai sumber yang tidak disebutkan namanya, yang memperdalam intrik seputar penghilangan dan pemecatan menteri senior Tiongkok yang tidak dapat dijelaskan.

FT yang mengutip enam orang yang dekat dengan Fu dan tokoh kebijakan luar negeri Tiongkok, melaporkan Fu Xiaotian, 40, mantan pembawa acara bincang-bincang unggulan di stasiun televisi Tiongkok Phoenix TV yang berbasis di Hong Kong, menjalin hubungan dengan Qin yang berusia 57 tahun.

Menurut salah satu sumber yang tidak disebutkan namanya yang dikutip dalam laporan FT, Fu memiliki anak tahun lalu dengan bantuan ibu pengganti di AS, yang tidak mengungkapkan identitas ayahnya.

Dua orang yang mengenal Fu mengatakan kepada CNN bahwa mereka mendengar dari teman-temannya bahwa Fu memiliki anak melalui ibu pengganti di AS, meskipun mereka tidak tahu siapa ayahnya.

Laporan FT adalah potongan puzzle terbaru dalam misteri seputar Qin, yang pernah menjadi ajudan pemimpin Tiongkok Xi Jinping yang tiba-tiba dicopot dari jabatan menteri luar negeri pada Juli lalu setelah menghilang dari pandangan publik selama sebulan.

Beijing tidak memberikan penjelasan atas pemecatan Qin dan berulang kali menghindari pertanyaan tentang nasibnya dari wartawan asing pada konferensi pers.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/18/3163459/banjir-HwPF_large.jpg
Banjir Bandang Landa China, 8 Tewas dan 4 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/18/3160336/penyelam_china-PU6E_large.jpg
Ajaib! Terjebak 5 Hari 5 Malam di Gua Bawah Air, Penyelam China Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/18/3158673/biksu_shi_yongzin-oik1_large.jpg
Siapa Shi Yongxin? Kepala Kuil Shaolin Dicopot karena Skandal Perempuan dan Penggelapan Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/18/3155278/huang_china-uTK5_large.jpg
Miris, Ibu Muda Jual 2 Anak Kandung demi Beli Baju Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/18/3142757/covid-sAYr_large.jpg
Infeksi Covid-19 Melonjak di China, Tembus 168.507 Kasus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/337/3141915/dpr-HdWR_large.jpg
Bertemu PM Li Qiang, Puan Dukung Kerja Sama RI-China di Bidang Investasi hingga Pariwisata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement