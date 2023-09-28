Rumor Beredar Kencang, Menlu China yang Digulingkan Dituduh Affair dengan Presenter TV

CHINA - Menteri Luar Negeri (Menlu) China atau Tiongkok yang digulingkan, Qin Gang, diduga berselingkuh dengan seorang presenter televisi terkenal Tiongkok yang memiliki anak melalui ibu pengganti di Amerika Serikat (AS).

Hal ini diungkapkan Financial Times (FT) pada Selasa (26/9/2023) dengan mengutip berbagai sumber yang tidak disebutkan namanya, yang memperdalam intrik seputar penghilangan dan pemecatan menteri senior Tiongkok yang tidak dapat dijelaskan.

FT yang mengutip enam orang yang dekat dengan Fu dan tokoh kebijakan luar negeri Tiongkok, melaporkan Fu Xiaotian, 40, mantan pembawa acara bincang-bincang unggulan di stasiun televisi Tiongkok Phoenix TV yang berbasis di Hong Kong, menjalin hubungan dengan Qin yang berusia 57 tahun.

Menurut salah satu sumber yang tidak disebutkan namanya yang dikutip dalam laporan FT, Fu memiliki anak tahun lalu dengan bantuan ibu pengganti di AS, yang tidak mengungkapkan identitas ayahnya.

Dua orang yang mengenal Fu mengatakan kepada CNN bahwa mereka mendengar dari teman-temannya bahwa Fu memiliki anak melalui ibu pengganti di AS, meskipun mereka tidak tahu siapa ayahnya.

Laporan FT adalah potongan puzzle terbaru dalam misteri seputar Qin, yang pernah menjadi ajudan pemimpin Tiongkok Xi Jinping yang tiba-tiba dicopot dari jabatan menteri luar negeri pada Juli lalu setelah menghilang dari pandangan publik selama sebulan.

Beijing tidak memberikan penjelasan atas pemecatan Qin dan berulang kali menghindari pertanyaan tentang nasibnya dari wartawan asing pada konferensi pers.