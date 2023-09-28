Gempa M5,1 Guncang Maluku Tengah, Ini Analisis BMKG

JAKARTA - Gempa tektonik mengguncang Maluku Tengah dengan kekuatan M5,1, Rabu (27/9/2023) sekira pukul 23.15 WIB. Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG) menegaskan gempa yang terjadi dengan titik lokasi di wilayah Pantai Tenggara Seram Bagian Barat, Maluku tidak berpotensi tsunami.

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengungkapkan berdasarkan analisis lembaganya, gempa tersebut menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter dengan magnitudo 4,9. Kendati demikian, ia mengatakan gempa tersebut tidak berpotensi menjadi gelombang tsunami.

"Gempa tektonik dengan skala magnitudo 5,1 di Maluku Tengah tersebut, berdasarkan hasil pemodelan, menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," ujar Daryono dalam keterangan persnya, Kamis (28/9/2023).

Daryono mengungkapkan gempa bumi terletak pada koordinat 3,28 derajat lintang selatan, 128,87 derajat Bujur Timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 10 Km arah Barat Laut Maluku Tengah, Maluku pada kedalaman 10 km.

"Gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan mendatar (strike-slip)," terang Daryono.

Perihal dampak gempa bumi, Daryono menuturkan guncangan ini dirasakan di daerah Amahai dengan skala intensitas II-III MMI.

"Jadi getaran gempa bumi yang dirasakan itu nyata dalam rumah. Seperti terasa getaran seakan akan truk berlalu," katanya.