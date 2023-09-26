Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M3,0 Guncang Maumere NTT

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |21:17 WIB
Gempa M3,0 Guncang Maumere NTT
Gempa guncang Maumere. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,0 mengguncang Maumere, Sikka, NTT, pukul 20.48 WIB, Selasa (26/9/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 7.48 LS, 121.91 BT atau 131 Km Barat Laut Maumere, Sikka, NTT. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BACA JUGA:

Gempa M3,1 Guncang Parigi Moutong Sulteng 

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Maumere BMKG gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3174938/gempa-FqJt_large.jpg
Gempa Dangkal M5,2 di Pantai Barat Sumatera, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174666/gempa-1mrq_large.jpg
Gempa 4,0 Guncang Melonguane Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/340/3174650/gempa-Svy1_large.jpg
Gempa Guncang Kabupaten Gayolues Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/340/3174294/gempa-B3jC_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Mukomuko Bengkulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174198/gempa-srMZ_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Bolaang Mongondow Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/340/3174010/gempa-mgCa_large.jpg
166 Kali Gempa Susulan di Sumenep Membuat Ratusan Bangunan Rusak Parah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement