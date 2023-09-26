Gempa M3,0 Guncang Maumere NTT

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,0 mengguncang Maumere, Sikka, NTT, pukul 20.48 WIB, Selasa (26/9/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 7.48 LS, 121.91 BT atau 131 Km Barat Laut Maumere, Sikka, NTT. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)