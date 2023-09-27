Gempa M3,0 Guncang Samosir Sumut

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,0 mengguncang Samosir, Sumatera Utara (Sumut), pukul 20.42 WIB, Rabu (27/9/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 2.54 LU, 98.68 BT atau 59 Km Barat Daya Samosir, Sumut. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)