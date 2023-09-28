Keluarga Korban Tabrak Lari: KTA Berasuransi Perindo Sangat Bermanfaat

SERANG - Partai Perindo sebagai partai yang peduli masyarakat kecil terus berkomitmen untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dalam keadaan apapun. Salah satunya KTA Berasuransi.

Program terbaru yang digagas langsung oleh Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo ini rupanya langsung mendapat respons yang sangat tinggi dari masyarakat.

Di kalangan bawah, program KTA Berasuransi ini sudah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang mengalami musibah seperti sakit ataupun meninggal.

Seperti yang dirasakan oleh keluarga almarhum Muhibi (25) warga korban kecelakaan dan tabrak lari di kawasan Tilasah Kasemen yang terjadi pada Senin (18/9) malam lalu. Muhibi adalah pemegang KTA Berasuransi Partai Perindo yang sudah terdaftar sejak Agustus lalu.

Awab perwakilan dari keluarga almarhum Muhibi mengatakan pihaknya sangat berterima kasih kepada Bacaleg Heriyadi yang terus mengawal proses pemberkasan klaim asuransi KTA Perindo.

"Kami sangat berterima kasih Pak Heri dan Partai Perindo sangat cepat membantu mengurus klaim. Kami diminta melengkapi beberapa persyaratan agar klaim segera diajukan dan dana langsung cair. Karena akan digunakan untuk pengurusan tahlilan dan lainnya," ujar Awab.

Dia juga berterima kasih kepada Ketua Umum Partai Perindo yang telah meluncurkan program KTA berasuransi bagi masyarakat kecil seperti Pak Muhibi.

“Terima kasih Pak Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo, dengan program KTA Asuransinya, masyarakat bisa merasakan langsung manfaatnya. Semoga ini menjadi ladang ibadah di kemudian hari," tutup Awab.