Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Pelajar Bacok Guru di Demak, Pelaku Sempat Bimbang di Jembatan Dekat Sekolah

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |14:42 WIB
Pelajar Bacok Guru di Demak, Pelaku Sempat Bimbang di Jembatan Dekat Sekolah
Pelaku mengaku sempat bimbang sebelum membacok gurunya (Foto : MPI/Eka S)
A
A
A

SEMARANG – Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Semarang menyebut MAR (17) siswa Madrasah Aliyah (MA) Yasua Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, sempat bimbang di sebuah jembatan dekat sekolahnya sebelum akhirnya memutuskan membacok gurunya Ali Fatkhur Rokhman dengan sabit.

“Dia berpikir, mengatakan kepada saya, apa saya ngamuk di sekolah saja ya, tapi itu tetanggaku sendiri, guruku sendiri, tapi mau tak dilukai bagimana?” ujar Petugas PK Bapas Semarang Arif Agung Prasetyo menirukan perkataan pelaku, via sambungan telepon, Kamis (28/9/2023).

Arif menemui MAR di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Demak, pada Rabu 27 September 2023, alias tiga hari pasca-penyerangan pelaku ke korban. Pelaku merenung sambil berpikir seperti itu sekira pukul 08.00 WIB.

Setengah jam sebelumnya, pelaku sempat datang ke sekolah untuk izin ikut ujian tengah semester namun dilarang oleh korban karena belum mengumpulkan tugas sesuai tenggat waktu. Satu guru lainnya bernama Nur Salim, sebenarnya mengizinkan kalau MAR ikut ujian, namun hal itu tidak mempengaruhi korban untuk bisa memberi izin dia ikut ujian.

Arif melanjutkan, dalam keadaan bimbang, pelaku akhirnya pulang ke rumahnya. Tiduran di kamar. Pelaku terus memikirkan itu, merasa sakit hati.

Akhirnya dia mengambil sabit dari belakang lemari dan kembali ke sekolah menggunakan sepeda motor seorang diri. Berhenti di depan kelas, mengetuk pintu, mengucapkan salam kepada korban dan dijawab.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164705/manik-6IZk_large.jpg
Polisi Periksa 8 Saksi dan Analisis CCTV di TKP Pembacokan Kontributor iNews Media Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/512/3163974/pembacokan-lT4A_large.jpg
Kontributor iNews Media Group Grobogan Dibacok OTK, Polisi Buru Pelaku 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/340/3154424/bacok-HofB_large.jpg
Bacok Warga, Kepala Desa di Lampung Timur Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/338/3149641/ilustrasi_penjara-xXry_large.jpg
Remaja Tewas Dibacok saat Tawuran di Jatinegara, 2 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148641/pembacokan-Li0p_large.jpg
Terekam CCTV, Pemotor Dibacok di Radio Dalam Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/340/3145318/warga_konawe_selatan_dibacok_karyawan_perusahaan_sawit_usai_sholat_idul_adha-9OhR_large.jpg
Warga Konawe Selatan Dibacok Karyawan Perusahaan Sawit Usai Sholat Idul Adha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement