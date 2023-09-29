Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Alasan Hary Tanoe Terjun ke Politik, Ingin Terus Berikan Pelayanan dan Kegiatan Sosial ke Masyarakat

Isty Maulidya , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |13:49 WIB
Alasan Hary Tanoe Terjun ke Politik, Ingin Terus Berikan Pelayanan dan Kegiatan Sosial ke Masyarakat
Hary Tanoesoedibjo saat bersilaturahmi di Tangerang (Foto: MPI/Isty)
TANGERANG - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menjelaskan alasan terjunnya dia ke dunia politik. Menurutnya, dia dan keluarga sudah sejak lama melakakukan kegiatan sosial, tapi banyak orang tak tahu.

Menurutnya, politik sangat rekat diasosiasikan dengan pelayanan dan kegiatan sosial. Maka dari itu, ia akhirnya membulatkan tekad untuk terjun ke dunia politik.

"Kalau main politik dengan baik, politik itu sama dengan pelayanan. Kita punya kegiatan sosial itu pelayanan, membangun potensi anak muda juga pelayanan. Pelayanan juga bisa lingkup nasional, salah satunya dengan terjun ke politik," ungkapnya menghadiri silaturahmi bersama 350 Romo dan Romani se-Tangerang Raya pada Kamis (28/9/2023).

Bacaleg DPR RI Dapil Banten III itu melanjutkan hal ini pun dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya yang kerap melakukan kegiatan sosial. Menurutnya, jika sebuah partai politik diisi dengan kegiatan yang mensejahterakan rakyat sama artinya dengan melayani masyarakat.

"Awal-awal saya ragu mau masuk politik, tapi memang keluarga banyak di pelayanan, kegiatan sosial dan lain lain banyak yang yang kami lakukan tapi orang tidak tahu," lanjutnya.

