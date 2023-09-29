Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Muhadjir Effendy: Kita Harus Teladani Sikap Lembut dan Toleransi Nabi Muhammad

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |01:30 WIB
Muhadjir Effendy: Kita Harus Teladani Sikap Lembut dan Toleransi Nabi Muhammad
Muhadjir Effendy (Foto: Kemenko PMK)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan momen yang penuh makna, bukan hanya sekedar perayaan atau tradisi.

“Ini adalah saat kita memahami dan merenungkan ajaran-ajaran luar biasa yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada umat manusia. Ajaran-ajaran ini tidak hanya relevan pada zamannya, tetapi juga tetap relevan dan penting bagi kita saat ini, dalam semua aspek kehidupan kita,” katanya saat memberikan arahan dan syiar pada acara Tabligh Akbar Gebyar Syiar Maulid Nabi Muhammad SAW, di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (28/9/2023).

Peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW yang merupakan salah satu hari penting yang diperingati setiap tahun ini telah dimulai sejak dahulu dan mengakar menjadi tradisi dengan bentuk perayaannya masing-masing. Oleh karena itu, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW harus diisi dengan bersungguh-sungguh meneladani beliau.

Muhadjir mengatakan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah pembimbing yang menunjukkan kepada kita jalan menuju kebaikan, kedamaian, dan kebahagiaan sejati. Beliau adalah contoh teladan yang patut diikuti dalam berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari akhlak yang mulia, hingga cara berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar kita.

“Kita harus meneladani sikap lemah lembut dan penuh toleransi Baginda Nabi, sehingga selalu mengutamakan persatuan. Oleh sebab itu, kita harus menyudahi perdebatan hukum pelaksanaan maulid,” ujar Muhadjir.

Selanjutnya, Muhadjir menjelaskan bahwa melalui perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang penuh berkah ini kita dapat merefleksikan kehidupan, ajaran, dan teladan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW.

“Beliau adalah pembimbing bagi umat manusia, membawa cahaya petunjuk dalam kegelapan dunia. Beliau adalah penyejuk bagi hati yang panas dan lelah, membawa rahmat dan kasih sayang kepada seluruh makhluk. Beliau juga adalah pengayom bagi yang terlantar dan tertindas, memberikan suara kepada yang tak terdengar,” katanya.

Halaman:
1 2
      
